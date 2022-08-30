Volkan Konak, Manisa'da konser verdi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Şarkıcı Volkan Konak, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, siyasi partilerin temsileri, mehter marşı eşliğinde fener alayı yürüyüşüyle Sultan Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser alanına geldi.

Fener alayının ardından Volkan Konak, sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Canlı performansıyla yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün, konser sonunda Volkan Konak’a çiçek takdim etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.