Mustafa Ceceli, Manisa'da konser verdi

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MANİSA (AA) - Şarkıcı Mustafa Ceceli, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.

Yunusemre Belediyesince Laleli Mahallesi'ndeki etkinlik alanında düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Ceceli, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Canlı performansıyla yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, konser sonunda büyük alkış aldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri de konseri izledi.

Ceceli, Zafer Bayramı’nın 100. yıl coşkusunu Manisalı hayranlarıyla yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Çerçi de şarkıcıyı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sahneye çıkıp Manisalıların Zafer Bayramı’nı kutladı.

Başkan Çerçi, konser sonunda Ceceli'ye hediye takdim etti.

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