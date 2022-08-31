Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Haşim K. (50) idaresindeki plakasız motosiklet, Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Haşim K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



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