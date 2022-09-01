Turgutlu'da Makedonya ve Azerbaycan kültürleri gecesi düzenlendi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri etkinlikleri kapsamında Makedonya ve Azerbaycan Kültürleri gecesi düzenlendi.

Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü ve Manisa Sultani üzümünün hasat dönemi dolayısıyla ilçede düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri etkinlikleri hemşeri derneklerinin düzenlendiği gösterilerle devam etti.

Atatürk Parkı önünden kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda devam etti.

Turgutlu Belediyesi ile Makedonya ve Azerbaycan Kültür dernekleri tarafından düzenlenen kültür gecesinde yerel sanatçılar ile dans grupları sahne aldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar çalan yöresel şarkılara dans edip, halay çekerek eşlik etti.

Etkinliğe Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdür vekili Manisa İl Emniyet Müdür yardımcısı Hüsnü Uz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, belediye başkan yardımcıları, hemşeri dernekleri başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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