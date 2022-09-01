Manisa'da sürücüsü fenalaşan otomobil, kaza yaptı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün seyir halinde fenalaştığı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Haktan K'nın (22) kullandığı 45 AJ 729 plakalı otomobil, Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi trafik ışıklarında bekleyen Cemil A (50) yönetimindeki 45 DB 983 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Maddi hasarlı kaza sonrası Haktan K'nın fenalık geçirdiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi.

Sürücü, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.





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