Demirci'de TOÇEV'in oluşturduğu bahçenin geliri çocukların eğitimine verilecek

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde TOÇEV tarafından kurulan "PAYAM Ekolojik Badem Köyü'nden elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi çocukların eğitim masrafları için kullanılacak.

Demirci Oyuk Arkası mevkisinde TOÇEV tarafından satın alınan 52 dönümlük tarım arazisine Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliğince ortaklaşa yürütülen "Okumak Her Çocuğun Hakkıdır" projesi doğrultusunda bin 800 badem ve 100 meyve fidanının yanı sıra 4 bin lavanta dikildi.

PAYAM Ekolojik Badem Köyünün açılışı için düzenlenen törende konuşan Kaymakam Adem Kaya, Demirci'nin halı, eğitim ve sporun başkenti olduğunu, tarımda da hızla bir merkez olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Tarımın öneminin her geçen gün arttığını kaydeden Kaya, "Biz de kaymakamlık ve yerel yönetimlerle tarımın gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Karaoklar Çiftliği de ilçemizde tarımın gelişmesi için güzel projeler yapıyorlar. İlçemizde bu şekilde badem çiftliklerinin kurulması bizi mutlu ediyor. Demirci'ye yatırım yapmak isteyen herkesi davet ediyor, desteğe hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da bölgelerinde bademin çok iyi şekilde yetiştiğini belirterek, " Toprağımız bu noktada oldukça verimli. İlçemizin böyle yatırımlar kazanmasına vesile olan Karaoklar çiftliğine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TOÇEV İcra Kurulu Üyesi Eda Çetin de Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda Demirci'de tarım arazisi satın aldıklarını söyledi.

Amaçlarının çocuklarının eğitimine katkı sağlamak olduğunu belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Bireysel bağışlarla tabii ki eğitime destek sağlıyoruz ancak amacımız bunun daha sürdürülebilir olarak sağlanması. Toprağa yatırım yapmak, ülkemize yatırım yapmak. Tüketime değil üretime destek çıkmak istiyoruz. 1200 badem dikildi. 600 bademi en kısa sürede tamamlayacağız. Toprağı kimyasal ile yormadan 4 bin lavanta diktik. Meyve ağaçları ile işin biyolojik çeşitliliğini destekliyoruz. Karaoklar Ekolojik Hayat çiftçiliğinin üretim tecrübesinden faydalanacağız. Bademlerimiz 3 yıldan itibaren ürün vermeye başlayacak. Biz de buradan elde edilecek gelirle çocuklarımızın eğitime katkı sunacağız."

Konuşmaların ardından törene katılanlar çocuklarla badem fidanı dikildi.

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