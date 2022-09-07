Manisa'da otomobilden fırlayan lastiğin isabet ettiği polis memuru yaralandı

Her gün aynı meyveyi yedi! Bacağını kaybetme noktasına geldi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilden fırlayan lastik, uygulama yapan polise çarparak yaralanmasına neden oldu.

Osman Uzun'un (50) kullandığı 45 ZB 9016 plakalı otomobilin sağ arka lastiği, Manisa-Turgutlu kara yolunun Akpınar mevkisinde yerinden çıkarak, uygulama noktasındaki trafik polisi Necmettin Karapınar'a (54) isabet etti.

Yaralanan Karapınar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Trafik polisinin bacağında kırık oluştuğu öğrenildi.

Lastiği jantla beraber kopan otomobil ise bir süre sonra güçlükle durabildi.

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