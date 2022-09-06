Manisa'da üniversite öğrencisi kızı silahla ağır yaralayan eski erkek arkadaşı yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi kızı silahla ağır yaralayan eski erkek arkadaşı İzmir'de yakalandı.

Polis ekipleri, zorla hafif ticari araca bindirmek istediği ve darbettiği üniversite öğrencisi Hilal S'yi, kurtulmaya çalıştığı esnada silahla yaralayan ve olayın ardından kaçan eski erkek arkadaşı Ö.L'nin İzmir'de saklandığını belirledi.

Ekipler, şüpheliyi Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakaladı.

Manisa'ya getirilen Ö.L'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Tunca Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Hilal S. (21), evinin önüne gelen eski erkek arkadaşı Ö.L (43) tarafından zorla hafif ticari araca bindirilmek istenmişti.



Direnen Hilal S. mahalle sakinlerinin müdahale etmesi sonucu çıkan arbedede kaçmaya çalışırken şüphelinin ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Hilal S. ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılmış, şüpheli Ö.L. yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçmıştı.

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