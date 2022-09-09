Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'da, yolcu treninin hemzemin geçide kontrolsüz giren hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni, merkez Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı Mahallesi yakınlarında, hemzemin geçide kontrolsüz giren Şükrü Sever (26) idaresindeki 09 SB 345 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Araç, trenin önünde yaklaşık 500 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç içerisine sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.





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