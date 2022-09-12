TMO, Turgutlu'da çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı

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MANİSA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üreticilerin çekirdeksiz kuru üzümlerini kabul etmeye başladı.

Turgutlu'da özel bir işletmeye ait alanda kurulan alım merkezinde göreve başlayan TMO eksperleri, internet üzerinden randevu alarak ürününü getiren müstahsillerin ürünlerini kontrol ediyor.

Kalite ve nem standartlarını karşılayan ürünlerin, TMO'nun depolarına kabulü yapılıyor.

TMO'nun ilçede ilk gün yaklaşık 200 ton çekirdeksiz kuru üzüm alımı gerçekleştirdiği, aralık ayının sonuna kadar alımların devam edeceği öğrenildi.

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