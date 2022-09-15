Mustafa Ceceli Manisa'da konser verdi

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MANİSA (AA) - Şarkıcı Mustafa Ceceli, Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.

Kula Belediyesi tarafından düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Ceceli, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Canlı performansıyla yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, konser sonunda Ceceli'ye hediye takdim etti.

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