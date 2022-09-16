Manisalı öğretmenin çağrısıyla yenilenen okul açıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde öğretmen Fadime Dinçer Yıldız'ın sosyal medyada yaptığı çağrıya yanıt veren beton firması tarafından yenilenen ilkokul binası, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Öğretmen Fadime Dinçer Yıldız, kendisinin de mezunu olduğu ve geçen dönem görev yaptığı Danişmentler İlkokulu'nun yenilenmesi için sosyal medyada destek istedi. Çağrı üzerine, Manisa'da faaliyet gösteren Uğur Beton firması, okulun yenilenmesi işini üstlendi.

Yenilenen okul binası, Demirci Kaymakamı Adem Kaya ile Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un katıldığı törenle açıldı. Kaya ve Selçuk, duyarlı davranışı dolayısıyla öğretmen Fadime Dinçer Yıldız ile firma yetkililerine teşekkür etti.

Beton firmasının temsilcisi Oğuzhan Baş, Fadime öğretmenin çağrısına duyarsız kalamadıklarını belirterek, "Firmamızın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Atılgan tarafından okul binası yenilendi. Envanter ihtiyaçları da karşılandı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Fadime Dinçer Yıldız, bu yıl Kütahya'ya tayin olduğunu belirtti.

Kendisinin de mezun olduğu ilkokul binasının çok eski olması nedeniyle yenilenmesi çağrısında bulunduğunu aktaran Yıldız, şöyle dedi:

"Okulun ve çocukların haline çok üzülmüştüm. Okula ilk geldiğimde kapıları ve çatısında sorunlar vardı. 1950 yılında yapılmış. Önce okulun çevresine hayırsever yardımı ile tel örgü çektik. Okulumuz yenilendi, şu an dönüp baktığımda 'İyi ki yapmışım.' diyorum. Umarım çocuklarım ve ülkem için faydalı bir faaliyette bulunabilmişimdir."





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