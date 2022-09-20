Manisa'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Yarhasanlar Mahallesi Avnigemicioğlu Caddesinde A.L’nin kullandığı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan A.E'yi Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



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