Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Oğuzhan E'nin kullandığı 45 YR 016 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar kara yolu Selimşahlar Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Necati K. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerin sürücüleri ile Hediye K. ve Yusuf K. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, araçlardan yola savrulan motor ve parçalara çarpan Gündüz Erdem yönetimindeki traktör ile İbrahim Bekret idaresindeki 45 LJ 083 plakalı otomobilde de hasar oluştu.



























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