Manisa'da üzüm bağında çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzüm bağının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Karacaahmet Küme Evleri mevkisinde G.E'e ait üzüm bağında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 11 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.