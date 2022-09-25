Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Akpınar Mahallesi 217 Sokak'ta üç kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.T. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.T, müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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