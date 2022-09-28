Demirci'de doğa aktiviteleri merkezi inşasında sona gelindi

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Demirci ilçesinde Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Alanı'nda yapılan kır lokantası ve bungalov evlerin inşasında sona gelindi.

Demirci Belediyesince hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede, kamp alanına 35 metrekarelik 9 bungalov ev ile 250 metrekarelik kır lokantası yapıldı.

İnşaatları biten tesislerde iç mekan ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan alandaki macera parkı da ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

Proje alanını inceleten Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "İlçemizin geleceğine hizmet verecek, değer katacak yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz. Hedefimiz ilçemizi doğa ve spor turizminde merkez haline getirmek." dedi.

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