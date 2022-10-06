Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.

Aramada 1,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Haklarında uyuşturucu madde kullanmaktan emniyette adli işlem yapılan ve serbest bırakılan 3 kişinin uyuşturucuyu temin ettikleri zanlıların tespiti üzerine 5 şüpheliye ait ikamete operasyon düzenlendi.

Aramada 7,20 gram metamfetamin, 1,88 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile mermileri ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 5 kişiden İ.Ş. (50), Y.Ç. (32), L.A. (28) ile Ş.B. (32) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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