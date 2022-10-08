Manisa'da jandarma, motosikletleri denetledi

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MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde, motosiklet sürücülerine bilgilendirici broşürler ile yansıtıcılı yelek dağıttı.



İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, Türkiye'de en çok motosiklet bulunan iller sıralamasında Manisa'nın dördüncü sırada yer aldığını belirtti.



Kentte motosikletlerin kazalara karışma oranının da yüksek olduğunu kaydeden Erdemir, bu nedenle kask kullanımının önemini anlattıklarını belirterek, şöyle dedi:



"Motosikletliler incinebilir yol kullanıcılarıdır. Bunları kaza anında kendilerini sadece koruyacak olan kask ve koruyucu kıyafetleridir. Bu hususlara vurgu yaparak, vatandaşlarımızın kazalarda yaralanmalarının ve ölümlerinin önüne geçmeye çalışıyoruz."





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