Demirci'de pazar yerinde sergi açıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesindeki kapalı pazar yeri alanında "Pazarda Sanat Var" adlı rölyef, ebru, ahşap boyama eserler, fotoğraf ve resimlerin yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

Demirci Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen serginin açılışına Demirci Kaymakamı Adem Kaya, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Sergi kapsamında, Halk Eğitim Merkezinde sıfır atık projesiyle hazırlanan bez çantalar, alışveriş için pazar yerine gelen vatandaşlara dağıtıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, amaçlarının vatandaşların ve gençlerin kurslara olan ilgisinin artmasını sağlamak ve sıfır atık projesini tanıtmak olduğunu kaydetti.













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