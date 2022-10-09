Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, tarım işçilerinin bulunduğu minibüsle pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine giden Hamdi T. (68) yönetimindeki 45 KA 5891 plakalı pikap, Ahmetağa Mahallesi kavşağında, tarım işçilerini taşıyan Kadir A. (44) idaresindeki 45 J 7678 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada sürücüler ile her iki araçtaki birer yolcu yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.