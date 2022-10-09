Motosiklet tutkunları Demirci'de buluştu

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MANİSA (AA) - Motosiklet tutkunları, Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi, şehir turu attı.

Demirci Akıncıları Motosiklet Kulübünce organize edilen etkinlik kapsamında, Manisa, Kütahya ve Balıkesir'den motosikletçiler, Halıkent Atatürk Parkında bir araya geldi.

Burada konuklara ilçenin yöresel lezzeti keşkek ikram edildi.

Daha sonra 135 motosikletçi, şehir turu atıp, Demirci Dağına çıktı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, bu tür organizasyonların farklı özelliklere sahip ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu dile getirdi.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ve diğer ilgililer de katıldı.





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