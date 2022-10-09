Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi 5012 Sokak'ta, aralarında husumet bulunan S.E. (43) ile Necat Ç. (50) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda S.E, pompalı tüfekle, Necat Ç'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Necat Ç, sağlık ekiplerince, Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından kaçan S.E, polis ekiplerince Turgutlu ilçesi civarında yakalandı.













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