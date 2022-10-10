SMA hastası bebek için düzenlenen voleybol turnuvasını Galatasaray kazandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 2,5 yaşındaki SMA hastası Duru Sağlık'ın tedavi giderlerine destek vermek amacıyla düzenlenen Sardes Kupası'nı Galatasaray kazandı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekipleri Galatasaray, SigortaShop, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor takımlarının katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Tüm geliri Duru bebeğin tedavisine destek olmak için kullanılacak olan ve lig usulü yapılan turnuvada en fazla puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken, Aydın Büyükşehir Belediyespor ikinci, SigortaShop Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı.

Galatasaray'ın kupasını Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam verdi.

Kaymakam Sağlam ve İlçe Belediye Başkanı Zeki Kayda, turnuvaya katılan takımlara Salihli Belediyespor'un yeşil-beyazlı formasını hediye etti.





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