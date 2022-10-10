Manisa'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 öldü, 1 kişi yaralandı.

Ferdi Badan'un (35) kullandığı 45 ZC 0622 plakalı motosiklet, Musulcalı Mahallesi girişinde Yılmaz Seven (40) idaresindeki 45 UA 499 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kamyonet çarpışmanın ardından daha sonra sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ferdi Badan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücünün babası Devran Badan (65) ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.