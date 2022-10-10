Alaşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ali Can (60) idaresindeki 20 TF 579 plakalı kamyon, Piyadeler mevkisinde, önünde seyreden İbrahim Ergün'ün (59) kullandığı 55 AV 6823 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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