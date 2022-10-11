Kula'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde dere yatağına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Eski Alaşehir-Kula kara yolu Gölbaşı Mahallesi mevkisinde Muzaffer Akça'nın (21) kullandığı 45 AFH 816 plakalı minibüs yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akça, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akça'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



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