Manisa'da motosikletin çarptığı yaya, yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Kılınç'a (72), Barış Selbes (37) yönetimindeki 45 ZC 2858 plakalı motosiklet çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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