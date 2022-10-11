Manisa'da jandarma, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

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MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla okulları ziyaret etti.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla okullarda kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

















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