Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​MANİSA (AA) - Manisa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanması amacıyla önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.

Merkez Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 323 sentetik ecza, 12 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 3 kurusıkı tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen 9 kişinin işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.