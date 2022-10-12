Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu niteliğindeki 1676 hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takip sonucu durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada, uyuşturucu nitelikli 1676 hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutulandı.





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