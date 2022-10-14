Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Kazımkarabekir mahallelerinde tespit edilen adreslere baskın yaptı.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

İkametlerdeki aramalarda, 460 gram esrar, 933 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.





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