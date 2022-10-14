Manisa FK, Altay maçına hazır

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Manisa ekibinde sakatlıkları bulunan Alioune Ba ve Edgar Prib, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Mümin Özkasap Stadı'nda yapılacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

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