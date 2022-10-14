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Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

AA

Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

MANİSA (AA) - Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye, Vestel tarafından üretilen "WeWALK akıllı baston" hediye edildi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre akıllı bastonlar, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törenle, öğrencilere teslim edildi.

Bastonların, Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda elde edilen bağışlarla alındığı belirtildi.

Etkinlikte konuşan Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Vestel’e sosyal sorumluluk kapsamında sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç de görme engellilerin erişim sorununun giderilmesine katkı sunduğu için Vestel yetkililerine teşekkür ederek, "Özellikle kılavuz yolların olmadığı, sesli trafik işaretlerinin olmadığı yerlerde görme engellilerimiz büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bunun üstesinden tamamen teknolojinin gelişmesiyle geçilebilir." dedi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Young Guru Academy ile Vestel tarafından geliştirilen ve 59 ülkede kullanılan WeWALK, bel üzeri ve baş hizasındaki engelleri algılayıp kullanıcıyı uyarıyor ve sesli navigasyon bilgisi paylaşıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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