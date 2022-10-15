Alaşehir'de kanala devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.Z. (50) idaresindeki 45 TA 712 plakalı kamyonet, Yeşilyurt Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif şekilde yaralanan M.Z. (72) ve S.Z. (80) Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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