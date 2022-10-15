Manisa'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Caberfakılı Mahallesi'nin dağlık bölgesinde hızlı tren hattı yapımında çalışan A.M. (54) yönetimindeki 06 BF 1365 plakalı beton mikseri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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