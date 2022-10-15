Manisa'da yamaca yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde stabilize yolda yamaca devrilen kamyonun sürücüsü, yaşamını yitirdi.

Serinyayla Mahallesi'ndeki hızlı tren şantiyesine giden stabilize yolda ilerleyen İsmail Bilbay (63) yönetimindeki 06 FZ 5639 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen minibüsün yanından geçerken yaklaşık 60 metre yükseklikteki dik yamaçtan takla atarak üzüm bağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kamyon sürücüsü Bilbay'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Bilbay'ın cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü İbrahim Yavaş (54), ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Minibüsün şantiyeye işçi taşıdığı öğrenildi.





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