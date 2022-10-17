Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA

Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdal K. (55) idaresindeki 35 EA 1305 plakalı otomobil, Manisa-İzmir kara yolu yeni garaj kavşağı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Erdal K. ile araçtaki Hasan Ö. (60) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Manisa'da 15 yaşındaki çocuk sürücüye 9 bin 286 lira ceza uygulandı
YEREL HABERLER Manisa'da 15 yaşındaki çocuk sürücüye 9 bin 286 lira ...
(Görüntülü) MANİSA&#039;DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, 5 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DA DÜĞÜN YOLUNDA KAZA 1 ÖLÜ, ...
Manisa'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi ...
Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hasan Cengiz oldu
YEREL HABERLER Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Hasan ...
Manisa FK Teknik Direktörü Eriş takımdan memnun
YEREL HABERLER Manisa FK Teknik Direktörü Eriş takımdan memnun
Akhisarspor kolay pes etmiyor
YEREL HABERLER Akhisarspor kolay pes etmiyor
Manisa BŞB seri yapamadı
YEREL HABERLER Manisa BŞB seri yapamadı
Turgutluspor evinde doludizgin
YEREL HABERLER Turgutluspor evinde doludizgin
Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Manisa’da cami merdiveninden düşen yaşlı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Manisa’da cami merdiveninden düşen yaşlı kadın ...
Manisa'da evinin dışındaki asansörle evine çıkarken yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'da evinin dışındaki asansörle evine çıkarken ...
Turgutluspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü (EK ...
Manisa'da yamaca yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Manisa'da yamaca yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Akhisarspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor (FOTOĞRAFLAR)
Turgutluspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 4-1 
YEREL HABERLER Turgutluspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 4-1 
Akhisarspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 0-0
YEREL HABERLER Akhisarspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 0-0
Turgutluspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü (FOTOĞRAFLAR)
Manisa FK - Altay maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK - Altay maçının ardından
(Görüntülü) ANNE İLE OĞLUNUN AYNI HASTANEDE GÖREV YAPMA HAYALLERİ GERÇEK OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANNE İLE OĞLUNUN AYNI HASTANEDE GÖREV ...
Manisa Futbol Kulübü - Altay: 1-1
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Altay: 1-1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Manisa Futbol Kulübü - Altay (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Altay (FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.