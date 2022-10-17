Salihli'de 670 litre sahte içki ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 670 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hacıbektaş Mahallesi'ndeki bir ev ve depoya düzenlediği baskında 670 litre sahte içki ve damıtma düzeneği ele geçirildi.

S.Ç. (50) gözaltına alındı.

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