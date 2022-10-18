Manisalı kadın çiftçi, devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Soma ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Ayten Şen, devlet desteğiyle sürüsünü büyütmeyi başardı.

Kırsal Kozluören Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki kadın çiftçi, birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığı eşinin farklı bir işe başlamasıyla hayvanların bakımını tek başına üstlendi.

Sürüsünde 20 koyunu bulunan Şen, Tarım ve Orman Bakanlığının "Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı" kapsamında hibe desteği alarak iki yıl önce sürüsüne 15 koyun ve 1 koç dahil etti.

İlçenin yaylalarında gün boyu hayvanlarını otlatan Ayten Şen, erken saatlerde başlayan mesaisini hava kararıncaya kadar sürdürüyor.

Sürüsünü iki yılda 110 hayvana çıkaran Şen, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır bölgede çobanlık yaptığını söyledi.

Gün doğumuyla eşeğinin sırtına binerek hayvanlarını meraya yaydığını, tüm günü hareket halinde geçirdiğini anlatan Şen, mart-aralık arasındaki 9 aylık dönemi yaylalarda geçirdiğini belirtti.

Şen, "Kuzuyu da koyunu da tek başıma otlatırım. Kimseye emanet etmem, hayvanlarımı bırakmam. Ayda yılda bir Soma'ya giderim, düğünmüş, bayrammış gitmem. Gittim mi gözüm arkada kalır. Sütümü sağarım, peynir, yoğurt yaparım, süt satarım. Yalnız kalırım burada. Gece hayvan gütmeyi de kendim yaparım, sabaha kadar kendim otlatırım." diye konuştu.

- "Tek bir hayalim var, oğluma bir ev almak"

Besicilikle evinin geçimine katkı sağladığını aktaran Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek bir hayalim var, oğluma bir ev almak. Ona el verip bir yurt, yuva sahibi yapmak. Çocuğumun sünnetini hayvancılıkla yaptım, bir traktör aldık, geçen sene oğluma bir araba aldık. Oğlum 'Koyunları sat.' diyor ama satamıyorum. Ben çok fakirlik çektim ama ileride oğlum yoksul kalmasın.

Ben bu işe 20 kuzuyla başladım. Şu anda 110 hayvana ulaştım. Bu kez de beni ıslah projesine dahil ettiler. Ondan da faydalanacağım. İlçe tarım müdürlüğünden sürekli arayıp veterinerlik hizmeti veriyor, ilgi gösteriyorlar."

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