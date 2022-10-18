ZEKİ Plus projesinde 8 engelli, işbaşı yaptı

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MANİSA (AA) - Manisa Organize Sanayi Bölgesinin (MOSB) zihinsel engelli gençlerin istihdamına yönelik hazırladığı Zihinsel Engelli Korumalı İşyeri (ZEKİ) Plus Projesi kapsamında, 8 zihinsel engelli bölgedeki iki fabrikada istihdam edildi.

MOSB ZEKİ Yaşam Merkezi'nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı SOGEP Programı ve Zafer Kalkınma Ajansı aracılığıyla desteklenen ZEKİ Plus Projesi'nin kapanış töreni gerçekleşti.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve Bölge Müdürü Funda Karaboran, kurum müdürleri, sanayiciler katıldı.

Proje kapsamında ZEKİ Yaşam Merkezi'ndeki uyum programını tamamlayan 8 kişi, Klimasan ve Teleset fabrikalarında iş başı yaptı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, törende yaptığı konuşmada, önem verdikleri bir projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:



"2017 yılında hayata geçirdiğimiz, açılımı Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri olan, ZEKİ Yaşam Merkezimizi özverili çalışmalarımızın sonucunda, paydaşlarımızın da desteği ile bir adım ileri taşıdık. ZEKİ Plus Projemiz ile ZEKİ Yaşam Merkezi’mizde istihdam ettiğimiz zihinsel engelli gençlerimizin bağımsız yaşayabilmelerine, iş hayatına, topluma dahil olmalarına ve bunun yanı sıra toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayacak olan sürdürülebilir ve yenilikçi bir ekosistem oluşturduk. ZEKİ Plus Projemiz ile işgücü piyasasında en az istihdam olanağı bulunan zihinsel engelli bireylerimizi korumalı iş yerlerimizde istihdam ettikten sonra; çeşitli eğitim ve uyum süreçleri sonucunda korumalı işyeri sahibi firmalarımızın ana fabrikalarında çalışmalarına olanak sağladık."

Zafer Kalkınma Ajansı Manisa İl Temsilcisi Cansu Uyar, Zafer Kalkınma Ajansı olarak anlamlı bir projeye destek vermekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından katkı sağlayanlara plaketleri takdim edildi.

Programdan sonra Vali Karadeniz, Başkan Türek ve davetliler atölyeleri inceleyerek öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi.

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