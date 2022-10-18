Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Selin Şeniz

Manisa FK: Samet Karabatak, Oktay Gürdal (Dk. 46 Muhammet Taha Şahin), Ayberk Karapo, Stark (Dk. 46 Çağır Giritlioğlu), Mert Kuyucu, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 97 Burak Altıparmak), Fırat Sarı (Dk. 75 Nizamettin Çalışkan), Gakpa, Selim Ilgaz (Dk. 68 Adem Büyük), Grezda (Dk. 68 Diallo), Batuhan Kör

Amberçay Eynesil Belediyespor: Akın Demirtaş, Orhan Dilli, Anıl Yiğit Çınar, Cengizhan Koç, Metin Esmer (Dk. 104 Efekan Şensoy), Kadir Samet Eser, Gürkan Arslan (Dk. 84 Selahattin Enes Kılıç), Ali Ömür (Dk. 51 Emirhan Koca), Berkay Doğanay (Dk. 84 Bedirhan Batukan Ay), Doğukan Delimehmet (Dk. 61 Bekir Mustafa Meral), Birkan Gözel (Dk. 61 Hakan Akman)

Goller: Dk. 10 Doğukan Delimehmet, Dk. 107 Efekan Şensoy (Amberçay Eynesil Belediyespor), Dk. 70 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 120 Diallo (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 27 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 33 Kadir Samet Eser, Dk. 62 Hakan Akman, Dk. 80 Akın Demirtaş, Dk. 105 Emirhan Koca (Amberçay Eynesil Belediyespor), Dk. 75 Ayberk Karapo, Dk. 90+6 Gakpa, Dk. 98 Diallo, Dk. 105+1 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK)





MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Manisa FK, Amberçay Eynesil Belediyespor'a normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta, penaltı atışlarında 7-6 üstünlük kurarak, 4. tura yükseldi.



Seri penaltılarda Manisa FK'de Gakpa, Nizamettin Çalışkan, Burak Altıparmak, Batuhan Kör, Çağrı Giritlioğlu, Muhammet Taha Şahin ve Ayberk Karapo atışı gole çevirirken, Adem Büyük ise penaltı atışını kaçırdı.

Amberçay Eynesil Belediyespor'da ise Bedirhan Batukan Ay, Efekan Şensoy, Bekir Mustafa Meral, Hakan Akman, Cengizhan Koç ve Orhan Dilli golü atarken, Selahattin Enes Kılıç ve Emirhan Koç atıştan yararlanamadı.

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