Manisa'da 16,5 ton sahte içki ele geçirildi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 16,5 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepnidere Mahallesi'nde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçedeki 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16,5 ton sahte içki ele geçirildi.

İçkilerden alınan örnekler incelenmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.





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