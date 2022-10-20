Turgutlu'da motosiklet hırsızlığı

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MANİSA(AA) - Turgutlu ilçesinde çalınan motosiklet, hafif ticari aracın kasasında bulundu.

Emre Göke'ye ait motosikletin Avşar Mahallesi'nden çalındığı ihbarı üzerine çalışma yapan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgut Özal Mahallesi'nde bir hafif ticari aracı durdurdu.



Aracın kasasında çalıntı motosiklet bulundu, sürücü gözaltına alındı.









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