Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybedenler, Soma'da anıldı

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MANİSA (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçileri için Manisa'nın Soma ilçesinde anma programları düzenlendi.

Cengiz Topel Meydanı'nda Maden İşçileri Sendikası tarafından düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve lokma hayrı yapıldı.

Ege Linyitleri, Demir Export ile Yeni Anadolu Madencilik işletmelerinde de madenciler, şehit meslektaşları için saygı duruşunda bulundu. İşçiler, duaların ardından ocaklara girdi.



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