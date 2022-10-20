MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Sarıgöl Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.
Senaryo gereği, kadın doğum servisinde çıkan yangına, ilk etapta hastane personeli müdahale etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
Hastaneye ulaşan itfaiye ekipleri, serviste mahsur kalan hastane personeli ve vatandaşları kurtardıktan sonra yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen bazı hastalar ise ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tatbikat hakkında gazetecilere bilgi veren hastane müdürü Muhammet Uğur Sezgin, tatbikatı başarıyla tamamladıklarını söyledi.
Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik de tatbikatın gerçeği aratmadığını belirterek, tatbikatta görev alan tüm hastane personeline teşekkür etti.