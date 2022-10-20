Manisa FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Üç Aylar ne zaman başlayacak?

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Manisa FK, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halil Onultmak Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması yapan futbolcular, dar alan oyunlarıyla idmanı tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Manisa FK'de sakatlığı bulunan Edgar Prib dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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