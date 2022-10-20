Manisa’da Kore gazisinin cenazesi, toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa’da 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hacı Ahmet Tikici, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayata gözlerini yuman Hacı Ahmet Tikici için Şehzadeler ilçesinde tören düzenlendi.

Tikici’nin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda Yusuf Sedat Altıntaş Cami’ne getirildi. Ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Tikici’nin naaşı askeri tören ve dualar eşliğinde Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Şehzadeler İlçe Müftüsü Adem Bodur, Manisa Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Halil Kırlı, Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.