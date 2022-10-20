Manisa'da uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı

50 yaşından sonra dikkat! 5 saat ve altı uyuyorsanız...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarına ilişkin çalışmaları kapsamında 2 adrese operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 1498 adet sentetik ecza, 2,64 gram metamfetamin, 0,91 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tüfek, 4 adet kartuş ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 6 bin 100 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar T.Ö. (42) ile O.S. (25), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise haklarında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.