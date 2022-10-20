Manisa'da üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kent meydanında şüphelendikleri S.Ç. (38) ve C.B'yi (35) durdurdu.

Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada 3 parça halinde 1 kilo 747 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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